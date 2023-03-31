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Фильмы, чтобы дотянуть до настоящей весны

Фильмы, чтобы дотянуть до настоящей весны

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Настрой в ожидании настоящей весны крайне важен и создавать его можно собственными силами. Верные помощники в этой ситуации - домашний интернет Tele2 и подборка душевных фильмов от Wink, они создадут легкое и чуть мечтательное настроение, чтобы дотянуть до теплых и солнечных дней.

«Крупная рыба» - изящный философский фильм по роману Дэниела Уоллеса, где фантастика и реальность сплелись воедино, создавая причудливый мир жизни главного героя. У молодого клерка Уильяма умирает отец – выдумщик Эдвард Блюм. Лежа на смертном одре, Эдвард рассказывает сыну историю своей жизни, наполненную чудесами, великанами, ведьмами и оборотнями. Во все это невозможно поверить, но все не то, чем кажется на первый взгляд. Светлый, романтичный и невероятно добрый фильм Тима Бертона. Де, весной бывает и такое.

«Певица на всю голову» - легкая комедия о погоне за мечтой и поиске себя. У бухгалтера Милли престижная работа, большая зарплата, дорогая машина и свой дом, но девушка хочет петь на оперной сцене. Поэтому она принимает радикальное решение - поучаствовать в национальном оперном конкурсе. Девушка бросает все, едет в маленькую деревню, где живет «сумасшедшая дива» Мэган Джоффри-Бишоп, жестокая и безжалостная преподавательница, у которой, кроме Милли, есть только один ученик – Макс.

«Шедевр» - приятное и неглупое кино о настоящих ценностях и истинной стоимости современной живописи. Художник Ренцо и арт-дилер Артуро 20 лет работают вместе. Заклятые друзья решаются на авантюру, которая перевернет не только их жизнь, но и мир искусства.

«Время между нами» - вариация на тему «Эффекта бабочки». Лора не готова смириться со смертью любимого. Она обнаруживает, что способна путешествовать во времени, включая песни из сборника, который составляла с Харрисоном. Каждая из них переносит девушку в тот момент, когда трек был добавлен в коллекцию. Но всякий раз, когда она пытается предотвратить катастрофу, ее действия приводят к серьезным последствиям.

«Весна, лето, осень, зима… и снова весна» - самый глубокий фильм из подборки, это «визитная карточка» южнокорейского режиссера Ким Ки Дука. В нем столько символов и смыслов, поэтому словам остается совсем немного времени. В пагоде посреди озера живут пожилой монах и его юный последователь. Сменяются времена года, их души наполняются энергией, что ведет как к чувству одухотворенности, так и к трагедии.

Киноискусство, как мы знаем, затягивает. И для полного погружения потребуется не только время, но качественный домашний интернет. Сейчас все абоненты Tele2 получают три месяца бесплатного домашнего интернета и интерактивного телевидения при первом подключении, достаточно просто добавить новую опцию к уже знакомому и понятному тарифу. Главное не упустить выгоду, такая возможность есть только до 11 апреля.

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