"Филиал ада": вандалы изуродовали Пороховое кладбище в Казани (видео)

Вандалы растащили кресты и ограды на Пороховом кладбище в Казани, пишет Mash Iptash. Тут перестали хоронить людей с конца прошлого века, и с тех пор, пишет канал, погост превратился в филиал ада.

"Повсюду сломанные деревья и разбитые могильные плиты. Здесь обосновались демоны-вандалы, металлические кресты и оградки начали воровать и сдавать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в исполкоме ссылаются на нехватку средств, чтобы следить за погостом.