"Филиал ада": вандалы изуродовали Пороховое кладбище в Казани (видео)
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Вандалы растащили кресты и ограды на Пороховом кладбище в Казани, пишет Mash Iptash. Тут перестали хоронить людей с конца прошлого века, и с тех пор, пишет канал, погост превратился в филиал ада.
"Повсюду сломанные деревья и разбитые могильные плиты. Здесь обосновались демоны-вандалы, металлические кресты и оградки начали воровать и сдавать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в исполкоме ссылаются на нехватку средств, чтобы следить за погостом.
"Сказали, что уборку несколько раз в год делают ритуальщики, следить за оградками и крестами должна полиция — на сторожа нет денег", - пишет канал.