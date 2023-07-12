Фигурное вождение и знание ПДД: В Казани проведут конкурс «Автоледи – 2023»

В Казани 18 августа пройдет конкурс «Автоледи – 2023»

Уже завтра, 13 июля, подойдет к концу прием заявок на участие в конкурсе водительского мастерства среди женщин «Автоледи - 2023». Участницы во время показательного выступления должны будут продемонстрировать свои навыки управления автомобилем в фигурном вождении на площадке, которая будет специально оборудована. Помимо этого, девушки покажут свои знания ПДД.

Конкурс пройдет 18 августа на территории комплекса УГИБДД МВД по РТ. Все желающие принять участие могут получить более подробную информацию по одному из телефонов +7(843)533-38-41, +7(843)533-38-42. Заявки на участие принимаются по электронной почте propagandaogai@mail.ru.