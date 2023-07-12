Новости Казани
· Полина Модестова

Фигурное вождение и знание ПДД: В Казани проведут конкурс «Автоледи – 2023»

В Казани 18 августа пройдет конкурс «Автоледи – 2023»
Фигурное вождение и знание ПДД: В Казани проведут конкурс «Автоледи – 2023»

Илона Боянова

Подписаться в Telegram

Уже завтра, 13 июля, подойдет к концу прием заявок на участие в конкурсе водительского мастерства среди женщин «Автоледи - 2023». Участницы во время показательного выступления должны будут продемонстрировать свои навыки управления автомобилем в фигурном вождении на площадке, которая будет специально оборудована. Помимо этого, девушки покажут свои знания ПДД.

Конкурс пройдет 18 августа на территории комплекса УГИБДД МВД по РТ. Все желающие принять участие могут получить более подробную информацию по одному из телефонов +7(843)533-38-41, +7(843)533-38-42. Заявки на участие принимаются по электронной почте propagandaogai@mail.ru.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

"Яд отсасывать не нужно!": в Татарстане ребенок оказался в реанимации после укуса змеи

Полезное

день назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

как называется когда травят тараканов

Новости Татарстана

день назад

Дадут землю бесплатно после 10 лет брака: в Госдуме сделали важное заявление

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцы готовы на все: 4 неочевидных совета, чтобы подготовиться к пляжному сезону

временное тату на 3 месяца в Новосибирске

Новости Казани

день назад

"Получил одобрение межведомственной комиссии": в историческом центре Казани появится очередное элитное жилье

Новости Казани

7 часов назад

Прохожие сняли на видео: в Казани возлюбленные устроили голую фотосессию в парке

Лонгриды

день назад

Приведет к быстрому старению кожи: врач дерматолог из Казани рассказала, до чего может довести пребывание на солнце

Новости Казани

день назад

Провели ночь в аэропорту: пассажиры рейса Сочи-Казань оказались заложникам погоды

Новости Казани

10 часов назад

Много еды и интересные игры: в Казани пройдет первый "Ночной гастромаркет"
Лонгриды
6 часов назад

Поехать на отдых и умереть: каких болезней стоит опасаться туристам из Казани при планировании отдыха

Поехать на отдых и умереть: каких болезней стоит опасаться туристам из Казани при планировании отдыха

Новости Казани

час назад

Сократилось на 15%: в Казани стало заметно меньше пожаров в этом году

Полезное

день назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

Важное в РТ

час назад

Сбер предупреждает о мошенниках, которые предлагают проверить «сотрудника» на поддельном сайте

Новости Казани

час назад

Выступят представители современной сцены: в Казани возродят первый советский аудиовизуальный фестиваль
Фигурное вождение и знание ПДД: В Казани проведут конкурс «Автоледи – 2023»
Новости Казани
11 минут назад

Фигурное вождение и знание ПДД: В Казани проведут конкурс «Автоледи – 2023»

Новости Татарстана

2 часа назад

Превышает 56 тысяч рублей: стала известна средняя зарплата в Татарстане

Новости Казани

2 часа назад

Будут менять рельсы: в Казани три трамвайных маршрута приостановят движение

Важное в РТ

3 часа назад

Сбер за шесть месяцев выдал бизнесу 1,5 трлн рублей на инвестиции
От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»
Важное в РТ
5 дней назад

От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»