Фигуристка Валиева из Казани обжалует 4-летнюю дисквалификацию в суде Швейцарии

Российская фигуристка Камила Валиева, получившая четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, планирует обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Федеральном суде Швейцарии. Её юридическая команда утверждает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустило процессуальные ошибки.

Как сообщает издание «ПСБ Деньги», спортсменка поделилась своими размышлениями о сочетании карьеры и личной жизни. По её словам, справляться с этим непросто — особенно в периоды, когда проектов слишком много, и времени на себя почти не остаётся. Однако она отметила, что спорт помогает ей справляться с усталостью и структурировать повседневные дела.

29 января 2024 года CAS принял решение о дисквалификации Валиевой на основании допинг-пробы, показавшей наличие триметазидина. Анализ был сдан 25 декабря 2021 года во время чемпионата России.

Позже стало известно, что WADA не приняло во внимание заключение специалиста Марсьяля Сожи, который предположил, что следы препарата могли попасть в организм Валиевой случайно — например, через десерт. Эти материалы, как сообщало Associated Press 12 сентября, не были включены в рассмотрение дела.

27 марта стало известно, что адвокаты Валиевой вновь подали жалобу, настаивая на нарушениях процедуры со стороны WADA. Уже 28 марта Спортивный арбитражный суд подтвердил, что ходатайство о пересмотре дела направлено в Федеральный суд Швейцарии.

Юрист Анцелиович ранее отмечала, что у этого дела есть шансы на пересмотр, и итоговое решение CAS может быть отменено, пишет Царьград.