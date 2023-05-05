Фигуристка из Казани Камила Валиева захотела стать тренером

Фигуристка из Казани Камила Валиева решила стать тренером. О своем решении девушка проинформировала подписчиков в социальных сетях.

В этом году Камила экстерном сдаст экзамен по базовой математике, в следующем году она собирается сдавать русский язык и биологию. В планах фигуристки - получить два высших образования.