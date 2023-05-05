Фигуристка из Казани Камила Валиева захотела стать тренером

Фигуристка из Казани Камила Валиева задумалась о смене карьеры: она собралась в тренеры
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Фигуристка из Казани Камила Валиева решила стать тренером. О своем решении девушка проинформировала подписчиков в социальных сетях.
В этом году Камила экстерном сдаст экзамен по базовой математике, в следующем году она собирается сдавать русский язык и биологию. В планах фигуристки - получить два высших образования.
"Точно хочу получить профессию тренера по фигурному катанию. О втором буду думать через 2–3 года, когда примерно пойму, что мне нравится еще, кроме спорта", — рассказала она, ее цитирует "КП".