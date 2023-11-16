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Фигурист Плющенко поздравил Софью Муравьеву с победой на Гран-при в Казани

Фигурист Плющенко поздравил Софью Муравьеву с победой на Гран-при в Казани

Фото: КП

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Юная фигуристка Софья Медведева из школы "Ангелы Плющенко" стала победительницей Гран-при в Казани, с чем ее поздравил сам Евгений Плющенко на странице академии в социальных сетях.

"Была лучшей из лучших с двумя чистейшими прокатами на этапе Гран-При в Казани -это была очень важная победа для нашего частного клуба. Впереди много стоит целей и задач, в том числе и по усилению прыжкового контента! Бомбим дальше, Чемпионка! Поздравляю всю нашу команду", — сказано в сообщении.

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