Фетисов заявил, что он не может назвать фаворита в матче «Ак Барс» — «Динамо»

Бывший хоккеист ЦСКА Вячеслав Фетисов поделился своим прогнозом на матч Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и московским «Динамо».

Он отметил, что не может назвать явного фаворита в этой встрече, поскольку обе команды имеют сильные составы. По его словам, многое будет зависеть от психологии игроков. Фетисов добавил, что в матчах регулярного сезона домашний лёд действительно может дать преимущество, однако в плей-офф важнее способность сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях. Он также подчеркнул, что матч должен быть интересным для болельщиков, если хоккеисты смогут справиться с напряжением.

Матч «Ак Барс» — «Динамо» состоится сегодня в Казани, начало игры — в 19:00 по московскому времени. На данный момент в серии ведет «Динамо» с результатом 3:2, одержав три победы подряд, пишет kazanonline24.ru.