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Фестиваль медиаарта Intervals проходит в Нижнем Новгороде

Одно из самых ярких событий в сфере медиаискусс...

Т2

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Одно из самых ярких событий в сфере медиаискусства проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. 24 апреля там стартовал международный фестиваль Intervals, в рамках которого художники и студии из разных стран показывают свои перфомансы и инсталляции. Событие будет проходить до воскресенья, 27 апреля.

В этом году карта фестиваля насчитывает 17 локаций – это Стрелка, Александровский сад, планетарий имени Гречко, стена Кремля и множество других мест. Все локации медиавыставки можно посетить бесплатно. Одна их самых масштабных локаций – главный ярмарочный дом, на фасаде которого показывают работы сразу нескольких авторов. Продемонстрируют в том числе шоу, подготовленное оператором Т2 совместно с dreamlaser. Это яркий динамичный проект, посвященный связи технологий и искусства.


Т2

Также Т2 представила генеративную инсталляцию в пространстве ЦЕХ*. Это интерактивный объект, который реагирует на движения зрителей благодаря генеративному контенту.

У тех, кто хочет насладиться поразительными мэппингами, еще есть шанс приехать в Нижний Новгород на насыщенные, и в прямом смысле слова красочные выходные!

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга»:

«Для Т2 INTERVALS – не просто одно из городских событий, это настоящий праздник, возможность зайти на территорию современной культуры, сделать это технологично, красиво, грандиозно. Фестиваль дает нам возможность показать связь не только между абонентами, но и между технологиями и искусством. Именно этот союз стал основой нашего 3D-мэппинга на фасаде Главного ярмарочного дома. Это по-настоящему монументальная и яркая работа, отражающая цели и приоритеты компании. А они очень простые – работать в интересах нашего абонента, который выбирает нас за высокий уровень качества связи. Будем рады гостям из других городов, чтобы и они смогли прикоснуться к миру современного медиаарта».

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