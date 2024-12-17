Фестиваль для одаренной молодёжи начался в Казани

В Татарстане развернулся яркий и увлекательный фестиваль, посвященный одаренной молодежи, который привлекает более тысячи участников.

Это уникальное событие предоставляет школьникам шанс погрузиться в мир высшего образования и ознакомиться с различными университетами и их программами, включая инновационный «Университет талантов».

На протяжении фестиваля юные участники активно включаются в множество мастер-классов, наслаждаются танцами, увлекаются научными исследованиями и спортивными состязаниями. Программа мероприятия разбита на пять тематических площадок, где царит атмосфера творчества: здесь можно заняться живописью, освоить оригами, испытать свои силы в настольных играх или поучаствовать в захватывающих научных экспериментах.

Этот фестиваль не только помогает молодым людям раскрыть свои таланты, но и предоставляет им возможность встретить единомышленников и задуматься о выборе будущей профессии, сообщает Челнинские известия.