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Фаната, выбежавшего в Казани на поле во время матча, передали полиции

Фаната, выбежавшего в Казани на поле во время матча, передали полиции

Фото: открытые источники

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В Казани во время матча 16-го тура Чемпионата России по футболу во время встречи на поле "Рубина" и воронежского "Факела" на поле выбежал фанал. По данным МВД РТ, мужчина был передан полиции, пишет ТАСС.

Матч завершился в пользу казанского "Рубина" со счетом 1:0. Гол забил Руслан Безруков на 37-1 минуте встречи.
Фанат на поле выскочил в самом конце матча. Сотудникам стадиона пришлось догать его, сбить с ног, при этом фанат врезался в казанского вратаря.

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