Компания «Евростройхолдинг+» выиграла очередной тендер на реконструкцию Казанского кремля. До этого организация в 2023 и 2022 годах выиграла тендеры на работы в Кремле на сумму 2,3 млрд рублей, следует из документации на сайте «Госзакупок».

Подрядчик должен выполнить все работы до 1 декабря 2023 года. Больше всего средств будет потрачено на благоустройство двора Присутственных мест и консистории — 308,2 млн рублей. 246,1 млн рублей потратят на реконструкцию Спасской башни. Большая часть работ проводится к экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Компания проводила реставрационные работы в Казанском кремле в 2022 году — тогда общая стоимость тендеров составила 1,7 млрд рублей.

Также организация стала победителем тендера на возведение жилых корпусов в Иннополисе на 2,5 млрд рублей и была подрядчиком строительства нового здания IT-парка на месте фабрики «Спартак». За эти работы «Евростройхолдинг+» получил 8,57 млрд рублей.

Также строительная компания стала победителем тендера на строительство нового Татарского театра им. Камала. Работы оценили в 967 млн рублей.