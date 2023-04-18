Европейским инвестиционным фондом продана сеть ТЦ "Парк Хаус", в том числе и ТЦ в Казани

Европейским инвестиционным фондом продана сеть ТЦ "Парк Хаус", включая ТЦ в Казани
Фото: открытые источники
Европейский инвестиционный фонд нашел нового собственника для семи ТЦ "Парк Хаус" в РФ. Сеть, включая и казанский одноименный ТЦ, выкупило АО "Рамо-М", пишет "БО". Сумма сделки не называется.
Ранее сеть была собственностью европейского инвестиционного фонда Atrium European Real Estate.
Фонд прекратил вести работу в РФ после начала СВО. Торговые центры сети были выставлены на продажу.
Новые владельцы пообещали сохранить рабочие места и продолжать функционировать в обычном режиме.