В Роспотребнадзоре Татарстана заявили об окончании сезона гриппа и ОРВИ в республике

В Татарстане наконец завершился сезон гриппа и ОРВИ. И фактически, и официально. Об этом объявила сегодня, 26 мая, замглавы республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

"Заболеваемость ниже эпидемиологического порога на 32% и практически единичные ниходки гриппа пока что встречаются", – сказала Авдонина.

А вот коронавирус остался, правда, заболеваемость держится в уровнях нормы, а сама болезнь у инфицированных протекает без симптомов.