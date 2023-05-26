В Роспотребнадзоре Татарстана заявили об окончании сезона гриппа и ОРВИ в республике

Этой новости ждали давно: Роспотребнадзор Татарстана заявил, что сезон гриппа и ОРВИ в регионе завершен
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В Татарстане наконец завершился сезон гриппа и ОРВИ. И фактически, и официально. Об этом объявила сегодня, 26 мая, замглавы республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
"Заболеваемость ниже эпидемиологического порога на 32% и практически единичные ниходки гриппа пока что встречаются", – сказала Авдонина.
А вот коронавирус остался, правда, заболеваемость держится в уровнях нормы, а сама болезнь у инфицированных протекает без симптомов.