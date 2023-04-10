Ильсур Метшин рассказал, как будут отключать отопление в домах казанцев

Градоначальник Казани Ильсур Метшин в рамках делового понедельника сегодня, 10 апреля, проинформировал, как именно в квартирах горожан будет исчезать тепло. Процесс уже начался, он будет постепенным, а температура в батареях будет падать поэтапно, сообщил Метшин.

"Тепловое хозяйство и центральное отопление города — не самовар и не выключатель на кухне, его одним щелчком не переключишь. Мы обратились к тепловикам, будем отключать отопление поэтапно, пока сбавляем температурный режим", — отметил Метшин, не называя определенных дат, сроков и времени.

Отопительный сезон в Казани стартовал 26 сентября прошлого года. Годом ранее отопление в столице РТ отключали 28 апреля, но в этом году весна более ранняя, и казанцы жалуются, что в домах жарко и придется платить за тепло, которое по сути уже не нужно.