«Это уже седьмая волна пандемии»: чего ждать от ковида весной-2023

Казанские и российские медики о ситуации по коронавирусу

О коронавирусе, который еще года полтора назад наводил такую панику, в последнее время почти не говорят. В общественном транспорте и в магазинах большинство людей спокойно обходится без масок. И про понятие «социальная дистанция» все как будто бы и вовсе забыли. Не рановато ли мы расслабились? Коронавирус все еще может представлять какую-то опасность? Или теперь он уже редко характеризуется тяжелым течением заболевания? И насколько опасно двойное заражение гриппом и ковидом? Ответы на эти вопросы дали специалисты на межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Современные аспекты диагностики и лечения инфекционных болезней».

СИТУАЦИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ В РОССИИ И В МИРЕ

По словам врачей, в России заболеваемость ковидом опять начала расти.

«Сейчас мы наблюдаем новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это седьмая волна пандемии. В России новые волны возникают с периодичностью в 4 – 7 месяцев. Нынешний рост укладывается в эту закономерность. Подъем заболеваемости в России фиксируется четвертую неделю подряд», - отметил доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекций КГМУ, главный детский инфекционист Минздрава Татарстана Владимир Анохин.

По последним данным, только за одну неделю в России было выявлено 80 тысяч случаев заражения COVID-19. По уровню заболеваемости коронавирусом наша страна занимает 6 место.

В европейских странах с конца января – начала февраля также отмечается подъем заболеваемости ковидом.

«Нам стало очевидно, что каждый эпидподъем обусловлен сменой доминирующего геноварианта вируса, который приобретает ключевые свойства. В большинстве регионов земного шара новый подъем заболеваемости связан с появлением нового геноварианта «Кракен» (XBB.1.5)», - говорит доктор медицинских наук, профессор, замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Кракен» представляет собой подразновидность «омикрона». Он более заразен, ускользает от иммунных реакций. Заболевание, вызванное «кракеном», наиболее тяжело протекает у людей с хроническими заболеваниями ( и у взрослых, и у детей).

В некоторых странах, таких как, например, США, «кракен» уже является преобладающим штаммом. Однако в России пока доминирует «стелс-омикрон». Заражение штаммами «кентавр» и «кракен» тоже имеет место, но пока это только единичные случаи.

«ОМИКРОН» МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСЕН?

Что же касается того, насколько опасен теперь коронавирус, на этот вопрос пока трудно дать однозначный ответ.

С одной стороны, по словам Горелова, заболевание, вызванное ныне преобладающим «омикроном», по клинической картине практически не отличается от заболеваний, вызванных всеми другими респираторными инфекциями.

Но казанские клиницисты утверждают, что даже «омикрон» далеко не так безобиден, как может показаться на первый взгляд.

«Несмотря на большинство публикаций и общее мнение о том, что новые субварианты COVID-19 всё менее и менее патогенны и практически уже не вызывают тяжелых форм заболевания, на самом деле в клинической практике мы видим и тяжелые формы и мы не можем говорить, что «омикрон» протекает легко», - говорит доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой инфекционных болезней КГМУ Ирина Николаева.

И летальность от коронавируса, хоть и существенно снизилась, но по-прежнему значительно превышает летальность от гриппа.

Вместе с тем, инфекционисты признают, что в целом при «омикроне» заболевание протекает легче, чем при дельта-штамме.

По данным Республиканской клинической больницы выделяются такие особенности COVID-19 на современном этапе:

- Преобладают пациенты старше 50 лет и с так называемой коморбидной патологией (когда у человека одновременно отмечается два и более заболеваний)

- Острое гриппоподобное начало: высокая лихорадка, температура 38 – 39 градусов. Имеют место миалгии (мышечные боли), артралгии (боли в суставах), трахеиты (воспалительные процессы в слизистой оболочке трахеи).

- Часто наблюдается диарея

- Высокий процент ковида в коинфекции с другими инфекциями, в первую очередь, с гриппом.

-Частота развития ковидных пневмоний составляет порядка 25 % (как правило, это КТ-1 и КТ-2, очень редко бывает КТ третьей и четвертой степени)

Летальные исходы, к счастью, теперь встречаются редко и чаще бывают обусловлены не самим ковидом, а коморбидной патологией, сообщила Николаева.

ПОСТКОВИД

Однако, даже несмотря на то, что «омикрон» в целом протекает легче, чем дельта-штамм, и от него значительно ниже летальность, ковид по-прежнему может оставлять за собой неприятный шлейф в виде различных постковидных состояний.

«Это ряд симптомов, которые могут длиться неделями и месяцами. Это может случиться с любым человеком, у которого развилась коронавирусная инфекция. Симптомы могут идти со стороны самых разных органов и систем, ухудшаться и вновь возвращаться. То есть, это, скажем так, достаточно серьезная клиническая проблема, связанная с вопросом качества жизни», - отметил Владимир Анохин.

Наличие постковидных состояний очень характерно для детей, которые в целом переносят COVID-19 легко.

«Вероятность развития постковида у ребенка возрастает с тяжестью острой инфекции. Так, в частности, его распространенность увеличивается с 11,5% у бессимптомных детей до 46,5 % у детей с симптоматической инфекцией и до 58 % у госпитализированных детей», - рассказал Анохин.

Постковид у детей имеет самые разные проявления: респираторные, неврологические, психологические и др. В некоторых случаях, например, он дает о себе знать аномальной усталостью, ухудшением когнитивных способностей. Одним из возможных проявлений постковида у детей является мультисистемный воспалительный синдром. Его понимают как наблюдающиеся у пациента в возрасте моложе 21 года лабораторные признаки воспаления и клинически тяжелого заболевания, требующего госпитализации, с мультисистемным поражением органов (более 2 органов) при отсутствии альтернативных правдоподобных диагнозов.

В связи с тем, что, как видим, даже относительно «легкий» «омикрон» подвергает серьезному риску здоровье детей, врачи рекомендуют родителям прививать детей от коронавируса.

«ОМИКРОН» И ГРИПП

Еще одной особенностью нынешнего эпидсезона является то, что медики теперь нередко фиксируют случаи двойного заражения гриппом и ковидом. И, несмотря на то, что у большей части населения «омикрон» по клинической картине вызываемого им заболевания уже практически не отличается от других респираторных инфекций, в сочетании с гриппом он может представлять серьезную угрозу для некоторых пациентов.

«Проведенный мета-анализ (а это 59 исследований и более 16 тысяч пациентов) показывает, что распространенность коинфекции колеблется на уровне 5 % от уровня заболеваемости всеми респираторными инфекциями, а вот вероятность развития летального исхода в той ситуации, когда отмечается одномоментно грипп и ковид, очень высока и составляет более 60 %», - говорит Александр Горелов.

Впрочем, по словам наших казанских инфекционистов, клиническая практика показала, что опасения по поводу тяжелого протекания гриппа в сочетании с ковидом оказались преждевременными, хотя риск тяжелого течения в такой ситуации в любом случае присутствует.

«Коинфекции сейчас очень часты, и в первую очередь - коинфекции: грипп и COVID-19. Таких пациентов у нас прошло уже порядка двух десятков», - отмечает Ирина Николаева. – «Ранее ( в период дельта-штамма) существовали публикации о том, что коинфекция протекает тяжело. Были разные предположения о том, что, наверное, будет более тяжелое течение. Но в общем среди тех пациентов, которые прошли через наш стационар, заболевание протекало в средне-тяжелой форме. Тем не менее, возможно и развитие тяжелых случаев заболевания. И есть данные, которые свидетельствуют об этом».

Не нужно сбрасывать со счетов и тот факт, что грипп и сам по себе может протекать достаточно тяжело.

«Грипп сейчас имеет классическое течение. Наблюдаются все синдромы, характерные для него: и выраженный инфекционно-токсический синдром, и высокая частота явления трахеита, и бактериальные осложнения. Но обращает на себя внимание тот факт, что уже при поступлении у этих пациентов часто регистрируется пневмония, и не только бактериальная, но и собственно гриппозная. Компьютерная томография для нас расширила границы для постановки диагноза «гриппозная пневмония», который ранее мы выставляли значительно реже. Обращают на себя внимание также очень высокие маркеры воспаления, которые в некоторых случаях такие же, как и у больных COVID-19, а иногда даже превышающие маркеры воспаления при ковиде», - сообщила инфекционист.

Пик заболеваемости гриппом, по словам медиков, уже остался позади, а среди штаммов вируса на данный момент в России преобладает штамм B.

Определенную сложность в этом эпидсезоне представляет собой и то, что из-за большого сходства между симптомами ковида, гриппа и других респираторных инфекций врачам иногда бывает трудно поставить точный диагноз. Отчасти это связано и с особенностями «стелс-омикрона», который поддается диагностике хуже, чем предыдущие штаммы.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛИ ПАНДЕМИЯ?

По мнению экспертов, на сегодняшний день рано говорить об окончании пандемии.

«Важно подчеркнуть, что пандемия в настоящий момент не завершена. Нельзя поставить точку из-за большой изменчивости штаммов, о чем говорят и отечественные, и зарубежные специалисты. Сейчас в России циркулирует более 300 сублиний «омикрона». Процесс изменчивости коронавируса продолжается, и на «омикроне» нельзя поставить точку», - говорит Горелов.