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"Это семейный заработок!": обвиненные в изнасиловании школьницы иностранные студенты в Казани, обвинили свою жертву в проституции

"Это семейный заработок!": обвиненные в изнасиловании школьницы иностранные студенты в Казани, обвинили свою жертву в проституции

Фото: evening-kazan.ru

Накануне Московский районный суд Казани арестовал до 31 марта троих иностранных студентов, которые изнасиловали 14-летнюю школьницу в Казани.

Следователи считают, что всё случилось в квартире на улице Мухамедьярова. Трое молодых людей от 19 до 23 лет четыре часа насиловали 14-летнюю школьницу. После этого девочка вернулась домой и все рассказала отцу, который и обратился в полицию.

Впрочем, родственники и друзья арестованных утверждают, что в ситуации виновата сама школьница. Якобы она занималась проституцией. И ее телефон студенты нашли в интернете в объявлении об оказании соответствующих услуг.

Девушка при встрече сказала им, что ей 19 лет. Когда парни заплатили оговоренные 3 тысячи рублей за секс, девушка потребовала еще. Когда платить ей отказались, она и пожаловалась отцу.

"Это уже не первый случай, связанный с ней! Они с отцом так зарабатывают!" - горячатся родственники задержанных.

Несмотря на это суд отправил троицу в СИЗО. Пока до 31 марта. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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