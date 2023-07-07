"Это шанс для Татарстана": главный архитектор Москвы высоко оценил проект Соборной мечети в Казани

Архитектор Кузнецов высоко оценил проект Соборной мечети в Казани

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что предложенная концепция Соборной мечети в Казани - это шанс сделать шаг вперед в восприятии Казани как самобытного города с узнаваемой идентичностью, сообщает "БИЗНЕС Online".

Он также отметил и важность того, что мечеть возведут на воде, которая много значит для Казани. С его слов, такое взаимодействие с Волгой и соединение сразу нескольких функций - религиозной, музейной и общественной - делают новую мечеть проектом мирового уровня. Сергей Кузнецов также полагает, что данный проект - это шанс для Татарстана.