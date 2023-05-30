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"Это ненормально и опасно для людей!": Роман Вильфанд предупредил Татарстан об опасных "аномальных волнах" с 31 мая

В Гидрометцетре РФ пообещали Татарстану и ряду других регионов "аномальные волны" тепла
"Это ненормально и опасно для людей!": Роман Вильфанд предупредил Татарстан об опасных "аномальных волнах" с 31 мая

Фото: открытые источники

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С 31 мая в России несколько регионов окажутся в зоне "аномальных волн" тепла, опасных и неприятных, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что подобное явление ожидается в Сибири, Свердловской области и во всех регионах Приволжского федерального округа.

Температура воздуха будет выше нормы на 8 градусов, что опасно для метеочувствительных людей, пожилых, сердечников, беременных и других категорий граждан, которые могут плохо почувствовать себя в жару.

По словам Вильфанда, температура в Татарстане и у соседей по ПФО будет выше 32 градусов.

"Так называемые волны тепла — это волны сильнейшей жары, когда температура превышает норму на пять–семь градусов. Такой период длится около недели. Он очень негативно воздействует на человека, одновременно провоцируя пожары", — заявил Вильфанд.

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