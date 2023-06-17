В Казани жителей ужаснули гигантские скопления коконов гусениц шелкопряда на деревьях

Полчища гусениц шелкопряда оккупировали дерево на Батыршина у дома № 22 в Казани. Местные жители в социальных сетях поделились кадрами страшного зрелища.

"Они облепили деревья, и это в городе, дети в ужасе, да и мы сами тоже", - сообщают они.

Местные говорят, что гусеницы перестали бояться даже инсектицидов.