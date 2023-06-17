"Это хоррор": в Казани жителей ужаснули гигантские скопления коконов гусениц шелкопряда на деревьях
Фото: открытые источники
Полчища гусениц шелкопряда оккупировали дерево на Батыршина у дома № 22 в Казани. Местные жители в социальных сетях поделились кадрами страшного зрелища.
"Они облепили деревья, и это в городе, дети в ужасе, да и мы сами тоже", - сообщают они.
Местные говорят, что гусеницы перестали бояться даже инсектицидов.
"Город тонет в мерзких насекомых, которые тучами облепляют деревья и съедают все зелёное на своем пути. В некоторых районах от этого уже даже пострадал урожай. Мэрия Казани пытается успокоить жителей тем, что столицу республики усиленно обрабатывают от вредителей, однако это почему-то не помогает", - рассказывают казанцы.