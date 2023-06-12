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Это был метеорит: казанцам объяснили, что падало в небе над городом

Профессор КФУ прокомментировал падение метеорита над Казанью
Это был метеорит: казанцам объяснили, что падало в небе над городом

Фото: kazanfirst.ru

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10 июня в небе над Казанью местные жители заметили метеорит. Видео с этим моментом один из очевидцев опубликовал в соцсетях. Упавший светящийся шар действительно был метеоритом, подтвердил директор Астрономической обсерватории им.В.П.Энгельгардта, профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

По его словам, падение метеорита над населенным пунктом - явление редкое, ведь, в основном, он падает в океан, а суша занимает лишь 20% поверхности.

«Метеорит упал, не вызывая особых в атмосфере турбулентностей. Таким образом мы наблюдали не его свечение, а свечение той же самой атмосферы. Атмосфера ионизируется полетом такого тела и образуется свечение», - подчеркнул профессор.

Вероятно, метеорит был очень маленьким. Найти его будет практически невозможно.

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