"Это безответственно": помощник президента Татарстана Тимур Сулейманов раскритиковал съемки сериала про казанскую ОПГ "Тяп-Ляп"
Фото: Бизнес Онлайн
Экс-министр по делам молодежи Татарстана, а сейчас - помощник президента республики Тимур Сулейманов раскритиковал идею снять в России сериал о казанской ОПГ "Тяп-Ляп".
Криминальную драму планирует снять столичный режиссер Олег Асадулин, ранее трудившийся над "Закрытой школой".
Как сообщает "Бизнес Онлайн", основные съемки будут прохожить в Москве, но часть локаций снимут в Татарстане.
"Отношение однозначное. Негативное. В чем ценность для общества популяризации и романтизации ОПГ? Зачем и кому это надо? К сожалению, в данном случае движущей силой являются рейтинги. Когда материальное преобладает над духовно-ценностным, к сожалению, происходят такие перекосы, — заявил Сулейманов. — Это безответственно по отношению к обществу. Наоборот, необходимо формировать положительные образы и модели поведения, к которым захочет стремиться человек. Тогда это будет повышать культуру общества".
Он отметил, что обязательно власти РТ свяжутся с создателями проекта и попытаются переубедить их.
"Свою позицию мы донесем и до авторов проекта, и до соответствующих контролирующих органов", — подчеркнул Сулейманов.