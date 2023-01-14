"Это безответственно": помощник президента Татарстана Тимур Сулейманов раскритиковал съемки сериала про казанскую ОПГ "Тяп-Ляп"

Экс-министр по делам молодежи Татарстана, а сейчас - помощник президента республики Тимур Сулейманов раскритиковал идею снять в России сериал о казанской ОПГ "Тяп-Ляп".

Криминальную драму планирует снять столичный режиссер Олег Асадулин, ранее трудившийся над "Закрытой школой".

Как сообщает "Бизнес Онлайн", основные съемки будут прохожить в Москве, но часть локаций снимут в Татарстане.

"Отношение однозначное. Негативное. В чем ценность для общества популяризации и романтизации ОПГ? Зачем и кому это надо? К сожалению, в данном случае движущей силой являются рейтинги. Когда материальное преобладает над духовно-ценностным, к сожалению, происходят такие перекосы, — заявил Сулейманов. — Это безответственно по отношению к обществу. Наоборот, необходимо формировать положительные образы и модели поведения, к которым захочет стремиться человек. Тогда это будет повышать культуру общества".

Он отметил, что обязательно власти РТ свяжутся с создателями проекта и попытаются переубедить их.