"Эти слухи распускают ВСУ": бойцы татарстанского батальона "Алга" ответили на слухи о полном разгроме батальона
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В феврале появилась информация о полном разгроме татарстанского национального именного батальона "Алга" в зоне СВО на Украине. Ее быстро подхватили СМИ и начали обсуждать, как же так получилось, что целого батальона больше нет.
Командир "Алга" решил высказаться о ситуации, пишет "Татар-Информ". Он записал из зоны СВО видеопослание.
Слухи о ликвидации татарстанского батальона - фейки, которые создают и распространяют ВСУ, а также лица из числа предателей, покинувших позиции, а теперь пытающихся как-то оправдать свою трусость.
Расчет тут простой - подобные "новости" выбивают из колеи, деморализуют и самих бойцов батальона, и их родственников в Татарстане.
Командир "Алга" попросил не верить в подобные утверждения и не спешить с выводами. "Алга", по его словам, есть и будет.
"Мы с гордостью за вас, за свою республику, за свою страну продолжаем выполнять поставленные задачи. Батальон "Алга" жив и продолжает выполнять поставленные перед ним задачи. Спасибо вам большое", – подытожил командир, выражась слова признательности татарстанцам, которые помогают своим в зоне СВО.