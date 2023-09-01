«Эта новая школа – образец»: в Казани открыли новую гимназию №107
rais.tatarstan.ru
Для учащихся Ново-Савинского района сегодня, 1 сентября, открыла свои двери гимназия №107 «Открытие». В торжественном мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица. Гимназия находится на улице Сибгата Хакима, проектная мощность учреждения - 1 224 обучающихся.
Здание оборудовано современными учебными кабинетами, лабораториями и экспериментальными зонами, лингафонными кабинетами, а также конференц-залом с возможностями видеосвязи.
Всего в гимназии 22 кабинета начальных классов и 48 для средней и старшей школы, игровые комнаты для групп продленного для, спортивно-оздоровительный комплекс состоит из двух спортивных залов: малый гимнастический с тренажерами и большой игровой спортзал. Есть также бассейн с двумя чашами. На территории учебного заведения расположены спортивные площадки.
«Эта новая школа – образец для того, какими должны быть школы сегодня, - сказал Раис Татарстана. – Мы строим таких школ уже довольно много, но с каждым годом они приобретают какие-то особенности. Мои пожелания всем – чтобы наши дети росли, чтобы были мир и согласие в республике, чтобы наша экономика развивались, столица республики становилась все краше, а вы чтобы все были живы, здоровы и радовались своим детям. С новым учебным годом!»