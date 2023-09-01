«Эта новая школа – образец»: в Казани открыли новую гимназию №107

Минниханов 1 сентября открыл новую гимназию в Ново-Савинском районе Казани

Для учащихся Ново-Савинского района сегодня, 1 сентября, открыла свои двери гимназия №107 «Открытие». В торжественном мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица. Гимназия находится на улице Сибгата Хакима, проектная мощность учреждения - 1 224 обучающихся.

Здание оборудовано современными учебными кабинетами, лабораториями и экспериментальными зонами, лингафонными кабинетами, а также конференц-залом с возможностями видеосвязи.

Всего в гимназии 22 кабинета начальных классов и 48 для средней и старшей школы, игровые комнаты для групп продленного для, спортивно-оздоровительный комплекс состоит из двух спортивных залов: малый гимнастический с тренажерами и большой игровой спортзал. Есть также бассейн с двумя чашами. На территории учебного заведения расположены спортивные площадки.