Есть несколько ключевых вопросов: представители «Талибана»* примут участие в заседании московского формата в Казани

Представители «Талибана»* поучаствуют в заседании московского формата в Казани 29 сентября

На заседании московского формата в Казани обсудят терроризм и наркопреступность в Афганистане, а также и вопросы инклюзивности временного правительства талибов («Талибан» - запрещенная в России террористическая организация), сообщает ТАСС со ссылкой на специального представителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.

На вопрос о том, будет ли на встрече поднята тема неисполнения талибами («Талибан» - запрещенная в России террористическая организация) их обязательств, Кабулов заявил, что будет обязательно. Однако, отметил он, не только с этим уклоном. С его слов, есть несколько ключевых вопросов с точки зрения интересов региональных государств, которые составляют московский формат, среди которых вопросы терроризма и наркопреступности. В части же, касающейся самого Афганистана, это создание этнополитически инклюзивного правительства, отметил он.

Напомним, что заседание московского формата по Афганистану пройдет 29 сентября в Казани. Мария Захарова, официальный представитель МИР РФ, сообщила ранее, что во время встречи планируют обсудить текущую обстановку в Афганистане, вопрос межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны.

*«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.