Есть Каннский, будет и казанский: в Казани прошла церемония открытия Международного фестиваля мусульманского кино

В Казани 5 сентября прошла церемония открытия Международного фестиваля мусульманского кино

Актриса театра и кино Ирина Лачина и заслуженный артист РТ Амир Ахмадишин стали ведущими XIX казанского международного фестиваля мусульманского кино.

Среди гостей вечера были директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова в сопровождении генерального консула Казахстана в Казани Ерлана Искакова, российская актриса Равшана Куркова, заслуженная артистка России и народная артистка Молдавии Светлана Тома, режиссер фильма «Бери да помни» (премьера 14 сентября) Байбулат Батуллин и другие, сообщает «БИЗНЕС Online».

Василь Шайхразиев, вице-премьер, председатель нацсовета всемирного конгресса татар рассказал, что за несколько часов до начала мероприятия он разговаривал с первым президентом Татарстана, госсоветником Минтимером Шаймиевым, который вспоминал с чего начинался фестиваль. Шайхразиев вспоминает, что в 2006 году Шаймиев, будучи руководителем делегации Татарстана, попадает во Францию, где посещает Каннский фестиваль, а по приезде задается вопросом - почему, если есть Каннский, не быть и казанскому кинофестивалю.