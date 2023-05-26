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"Если что, в беде не бросит!": Капитан Лизалин, спасавший пассажиров с тонущей "Булгарии", стал главой "Флота Республики Татарстан"

Капитан Роман Лизалин, спасавший пассажиров тонувшей "Булгарии" стал главой "Флота Республики Татарстан"
"Если что, в беде не бросит!": Капитан Лизалин, спасавший пассажиров с тонущей "Булгарии", стал главой "Флота Республики Татарстан"

Фото: открытые источники

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Капитан Роман Лизалин, мужественно спасавший пассажиров с тонувшей "Булгарии", стал главой "Флота Республики Татарстан". Об этом информирует Министерство земельных и имущественных отношений РТ.

Напомним, что летом 2011 года, когда терпела бедствие "Булгария", Лизалин принял на борт своей "Арабеллы" 79 человек с затонувшего теплохода. Тогда погибли 122 пассажира.

"Флот Республики Татарстан" создали для развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом.


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