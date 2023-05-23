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Еще не ад, но уже близко: синоптики рассказали об аномалии, которая ждет Татарстан на этой неделе

В Гидрометцентре РТ сообщили, что в Татарстан на этой неделе придет 32-градусная жара
Еще не ад, но уже близко: синоптики рассказали об аномалии, которая ждет Татарстан на этой неделе

Фото: открытые источники

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Синоптики республиканского Гидрометцентра предупредили жителей Татарстана о том, что на этой неделе в регионе ожидается 32-градусная жара.

Так, сегодня, 23 мая, воздух прогреется до + 29 градусов.

"С 23 по 26 мая, в дневные часы воздух будет прогреваться до +25° — +32°", – говорится в официальном сообщении синоптиков.

Вероятность осадков, да и то незначительных, есть только в ночь с 27 на 28 мая. В остальные дни будет жарко и сухо.

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