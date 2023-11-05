Ещё 550 млн рублей выделят на строительство второй ветки метро

На строительство первого участка второй ветки метрополитена Казани выделено более 550 млн рублей. Информация о тендере была опубликована на сайте госзакупок.

Согласно перечню предстоящих работ, планируется проведение земляных работ, установка внешних электросетей и линий связи, а также строительство верхнего строения железнодорожного пути и туннелей.

Крайний срок подачи заявок на участие в тендере - 14 ноября. Подрядчик будет выбран до 16 ноября текущего года. Завершить работы планируется до 10 декабря 2024 года.

Первый участок второй линии Казанского метрополитена будет протяженностью 5,75 км и будет включать 4 станции с временными названиями: «Ул. Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Ул. Ак. Сахарова».