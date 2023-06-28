"Еще 179,9 млн доплату отраслевым специалистам": в Челнах депутатами в скором времени будут утверждены некоторые расходы

На разработку документации для капремонта ДК «КАМАЗ» в Челнах потратят 9,3 млн

В Набережных Челнах на русский драмтеатр "Мастеровые" и филармонию будет увеличен объем финансирования. Сообщается, что на театр дополнительно будет направлено 7,4 миллиона рублей, а на филармонию - 5,4 миллиона.

Помимо этого, остатки средств бюджета в размере 9,3 миллионов рублей будут направлены на разработку проектно-сметной документации для ремонта ДК "КАМАЗ". Еще 179,9 миллионов рублей пойдет на доплату отраслевым специалистам муниципальных учреждений в рамках майских указов.

Направят и 35,1 миллиона рублей на проведение проектно-изыскательских работ для строительства инженерных сетей четвертой очереди промпарка "Развитие".

Было принято решение профинансировать услуги по перевозке спортсменов, которые занимаются с муниципальных учреждениях, в сумме 3,8 миллиона рублей. Все вышеуказанные расходы будут утверждены депутатами на ближайшем заседании.