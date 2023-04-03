Депутат Госдумы от Татарстана Морозов раскрыл свои доходы за 2022 год, они выросли вдвое

Татарстанский депутат Госдумы РФ Олег Морозов, известный довольно скандальными высказывания и резонансными предложениями, одним из первых отчитался о своих доходаха за минувший 2022 год.

Его доход вдвое вырос по сравнению с 2021 годом и составил 12, 1 миллиона рублей.

Как сообщает 116.ru, в части недвижимости в собственности у Морозова ничего не изменилось - все также декларируется им земельный надел площадью в 2000 квадратных метров и дом в 347 "квадратов".

Доходы годом ранее у Морозова были всего 6,1 миллиона.

"Мои доходы складываются из зарплаты по основному месту работы, зарплаты профессора РЭУ им. Плеханова, доходов от вкладов в банках и ценных бумаг, страховой пенсии, а также от продажи автомобиля "Форд-Эксплорер"", — пояснил Морозов свои вдвое выросшие доходы.

Депутат особо отметил: закон в этом году позволяет ему и другим народным избранникам вовсе не отчитываться о своих доходах, но он лично решил все-таки отчитаться. 2 миллиона из полученного, отметил Морозов, он отправил на бллаготоврительные цели - помогал бойца в зоне спецоперации, их родным.

Олег Морозов не раз давал поводы СМИ не только в России, но и за ее пределами. Так, летом прошлого года он заявил, что легко променяет свой служебный BMW на российскую "Ладу Весту".

Чуть ранее он требовал, чтобы россияне "затянули пояса". А по осени сетовал на плохое обмундирование военных РФ, "пьяных генералов" и безответственные власти на местах.

