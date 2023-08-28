«Ему пересадили тазобедренный сустав»: Роберт Мусин вернулся в СИЗО после больницы

Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин вернулся из больницы в СИЗО после операции

Жалобы экс-председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина будет пересмотрена верховным судом татарстана после ее возврата из кассации, сообщает «БИЗНЕС Online». Сам Мусин принимал участие в заседании по видео-конференц-связи из СИЗО.

Напомним, что ранее появилось множество слухов из-за длительного отсутствия Мусина на судебных процессах, а также постоянный перенос заседаний. По официальной информации - в суде Мусин не могу появиться из-за плановой операции. По данным «БИЗНЕС Online», у Мусина и правда серьезные проблемы со здоровьем. В середине июля мужчина был перевезет из казанского СИЗО-1 городскую клиническую больницу №16 - ему пересадили тазобедренный сустав.

Во время заседания адвокат Алексей Клюкин сообщил, что Мусина 27 июня вывезли из СИЗО в городскую больницу №16, чтобы провести осмотр. В результате ему был поставлен диагноз «двусторонний артроз». Позже, 10 июля, он был госпитализирован, а через два дня ему провели операцию по тотальному эндопротезированию одного из суставов. Сейчас Мусин вернулся в СИЗО.