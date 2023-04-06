В Татарстане синоптики обещают "температурные качели" – от минус 7 до плюс 15 градусов

В ближайшие дни в Республике Татарстан погода будет устраивать жителям "экстремальные аттракционы". Ожидаются "температурные качели". Ночью столбики термометров будут опускаться до морозных - 7 градусов, а днем - подниматься до вполне весенних +15.

По данным республиканского Гидрометцентра, 7 апреля, в пятницу, будет переменно-облачно, без осадков. Днем будет от 5 до 10 градусов тепла, ночью - до 3 градусов со знаком "минус".

Почти такой же останется погода в субботу, 8 апреля. Ночью похолодает до 6 градусов мороза, днем будет 9-14 градусов тепла.

9 апреля, в воскресенье, ночью будет до 7 градусов мороза, днем - 10-15 градусов выше нуля.