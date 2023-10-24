Экспозиция из Эрмитажа за 24 миллиона рублей приедет в Казань
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Выставка из Эрмитажа "Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве" приедет в Казанский Кремль.
Из бюджета РТ выделено 24 миллиона на проведение и организацию экспозиции из Петербурга.
Тендер появился на портале государственных закупок. Выставку планируется провести в период с 21 февраля 2024 года вплоть до конца сентября.
Из Северной столицы планируется доставить в Казань 264 музейных экспоната. Также сотрудники Эрмитажа будут проводить ежемесячные лекции.