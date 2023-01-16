Эксперты в Татарстане предложили, что сделать с уехавшими из России

В России идут жаркие дебаты о том, что делать с уехавшими из РФ согражданами. Предлагается лишать их российского гражданства, запрещать им въезд в РФ, изымать имущество и капиталы. Высказали свое мнение и члены Экспертного клуба в Татарстане, сообщают "Челнинские известия".

В Татарстане эксперты считают, что любые меры воздействия на уехавших должны быть избирательными. Если человек не выражает антироссийскую позицию и не совершает экстремистских настроений, то ограничения для него можно не вводить.

Завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков уверен, что не стоит преследовать граждан в уголовном или административном порядке за их политические взгляды и защиту собственности, так как России не нужен гражданский конфликт, подобный событиям 1917–1922 и 1988–1993 годов.

Но при этом, по его мнению, те кто ведет пропаганду в антироссийских целях и финансируются из-за рубежа, должны быть наказаны по всей строгости закона.

Кандидат политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зоя Силаева уверена, что, если люди переходят границы и нарушают законы, то нужно предпринимать меры в правовом поле и действовать по закону. А в текущей ситуации стоит задуматься о гражданском воспитании российского общества.