Эксперты сравнили стоимость квартиры с видом на Казанку с ценой Ferrari

Аналитики «Яндекс Недвижимости» провели интересное сопоставление стоимости элитной недвижимости Казани с культовыми автомобилями. По данным экспертов, трехкомнатная квартира бизнес-класса с отделкой в центре города и видом на Казанку стоит 32 миллиона рублей — это такая же сумма, за которую можно приобрести Ferrari 812 Superfast 2020 года с мощностью 800 лошадиных сил и ускорением до 100 км/ч за менее чем три секунды.

Также, по цене порядка 10 миллионов рублей можно приобрести отреставрированный ГАЗ-69 1964 года или однокомнатную квартиру с чистовой отделкой в доме бизнес-класса с удобной транспортной развязкой и всей необходимой инфраструктурой.

В более дорогом сегменте, Rolls-Royce Dawn 2017 года оценивается в 47,5 миллиона рублей. В такой же ценовой категории предлагается роскошный дом на берегу озера Средний Кабан, площадь которого составляет 195 квадратных метров. В доме — несколько спален, камин, сауна, кинотеатр и цокольный этаж.

Источник: Evening Kazan