Новости Казани
· 16+ · Анастасия Котенкова

Эксперты сравнили стоимость квартиры с видом на Казанку с ценой Ferrari

Стоимость квартиры с видом на Казанку сравнили ...

Подписаться на Дзен.канал

Аналитики «Яндекс Недвижимости» провели интересное сопоставление стоимости элитной недвижимости Казани с культовыми автомобилями. По данным экспертов, трехкомнатная квартира бизнес-класса с отделкой в центре города и видом на Казанку стоит 32 миллиона рублей — это такая же сумма, за которую можно приобрести Ferrari 812 Superfast 2020 года с мощностью 800 лошадиных сил и ускорением до 100 км/ч за менее чем три секунды.

Также, по цене порядка 10 миллионов рублей можно приобрести отреставрированный ГАЗ-69 1964 года или однокомнатную квартиру с чистовой отделкой в доме бизнес-класса с удобной транспортной развязкой и всей необходимой инфраструктурой.

В более дорогом сегменте, Rolls-Royce Dawn 2017 года оценивается в 47,5 миллиона рублей. В такой же ценовой категории предлагается роскошный дом на берегу озера Средний Кабан, площадь которого составляет 195 квадратных метров. В доме — несколько спален, камин, сауна, кинотеатр и цокольный этаж.

Источник: Evening Kazan

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

23 часа назад

Священник перечислил предметы, которых не должно быть в доме

Интересное в Казани

15 часов назад

7 минут до работы и зайцы под окнами: зачем семья из Казани променяла удобный дом на лесную свободу

ловушки для мышей самые эффективные своими руками

Не у нас

9 часов назад

Врачи нашли пациентку с уникальной группой крови, ранее неизвестной науке

Интересное в Казани

3 дня назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

книжный шкаф на заказ по индивидуальным размерам в Москве

Не у нас

час назад

Батюшка назвал два главных условия для попадания в рай

Новости Татарстана

день назад

Татарстан закрыл въезд для 1,3 тысячи мигрантов

Не у нас

день назад

МГУ создал новый люминесцентный гибрид с широкими возможностями применения

Не у нас

23 часа назад

Россиянин рассказал о пробках на границе с Абхазией

Не у нас

день назад

Священник Осипов рассказал, что переживает душа человека в аду
Новости Татарстана
час назад

Татарстан завершил более 40% работ по программе «Наш двор»

В Татарстане выполнение программы «Наш двор» к ...

Не у нас

час назад

Батюшка РПЦ объяснил, почему «черные иконы» не выставляют в церквях

Интересное в Казани

15 часов назад

7 минут до работы и зайцы под окнами: зачем семья из Казани променяла удобный дом на лесную свободу

Не у нас

час назад

Батюшка назвал два главных условия для попадания в рай

Новости Казани

час назад

Эксперты сравнили стоимость квартиры с видом на Казанку с ценой Ferrari
Как стресс разрушает здоровье: врач Руслан Масг...
Лонгриды
21 час назад

Как стресс разрушает здоровье: врач Руслан Масгутов объясняет причины и последствия

Новости Татарстана

час назад

Задолженность по налогам в Татарстане выросла на 15% за год

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 21 июня прогнозируют дождливую и прохладную погоду

Новости Татарстана

час назад

В Казани обсудили вопросы медобеспечения для участников спецоперации и их семей
Лето не повторяется: что посмотреть, попробоват...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Лето не повторяется: что посмотреть, попробовать и прочувствовать в Казани до сентября