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Эксперты рассказали, какое жилье можно купить в Казани на маткапитал

По данным сервиса, в Казани выбор квартир, дост...

pixabay

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В 2025 году материнский капитал увеличили на 9,5% – за рождение одного ребенка семьи получают 690,3 тыс. рублей, за двоих – 912,2 тыс. рублей. Эти средства позволяют без дополнительных вложений купить квартиру в новостройке стоимостью до 3,5 млн рублей при одном ребенке и до 4,6 млн рублей – при двух. Такой вывод сделали специалисты «Яндекс Недвижимости», сообщив об этом «Татар-информу».

По данным сервиса, в Казани выбор квартир, доступных с маткапиталом и льготной ипотекой, крайне ограничен. Они составляют лишь 0,02% от общего предложения и представлены в основном студиями и однокомнатными квартирами. Для семей с двумя детьми доступно 2,5% новостроек, и они также включают только небольшие квартиры.

Эксперты отмечают, что россияне часто используют материнский капитал для первоначального взноса по ипотеке, хотя он не всегда покрывает его полностью. Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров добавил, что такую недвижимость можно сдавать в аренду, пока ребенок подрастает, так как платежи по ипотеке сопоставимы со стоимостью аренды.

Согласно расчетам, ежемесячный платеж по семейной ипотеке для семьи с одним ребенком и маткапиталом в 690 тыс. рублей составит около 30 тыс. рублей. Для семьи с двумя детьми и суммой 912 тыс. рублей – примерно 40 тыс. рублей, поскольку приобретаемое жилье дороже. В феврале средняя аренда студии в Казани составляла 31 тыс. рублей, однокомнатной квартиры – 37 тыс. рублей, что в целом сопоставимо с ипотечными выплатами.

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