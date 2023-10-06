Эксперты поделятся актуальными знаниями: для казанцев проведут бесплатный марафон по продвижению продукции на маркетплейсах

Жителей Казани бесплатно обучат продвижению продукции на маркетплейсах

В Татарстане пройдет третий обучающий марафон по продвижению продукции и изучению алгоритмов работы на маркетплейсах. Запланировано обучение на период с 16 по 30 октября в онлайн-формате, сообщают представители Министерства экономики РТ.

На марафоне эксперты поделятся актуальными знаниями о работе маркетплейсов, инструментах продвижения продукции на одной из наиболее стремительно развивающихся e-Com площадок. Обучение было разделено на теоретическую и практическую части.

В первых двух потоках обучения участие приняли около тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Курсы поводятся при поддержке центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ и Министерства экономики РТ в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Заявку на участие в обучении можно подать на цифровой платформе МСП.РФ.