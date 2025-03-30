Новости Казани
· 16+ · Диана Вагапова

Эксперты опасаются снижения уровня воды с Волге и Казанке

Из-за тёплой зимы и ранней весны в Татарстане с...

Подписаться на Дзен.канал

Из-за тёплой зимы и ранней весны в Татарстане снова может снизиться уровень воды в Волге и Казанке. Специалисты считают, что многое зависит от ситуации в Куйбышевском водохранилище, где уровень воды остаётся ниже нормы. В Минэкологии РТ опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда воду массово спускали в сторону Астраханской и Волгоградской областей — это помогло сохранить нерест рыбы на юге, но привело к проблемам в Татарстане.

Из Ярославской области также поступают тревожные данные — уровень воды в Верхней Волге оказался ниже критической отметки. Это может привести к аналогичной ситуации на Средней Волге, и снова вызвать пересыхание рек в регионе.

В 2023 году уровень воды в Куйбышевском водохранилище опускался почти до критического — 50,46 метра по Балтийской системе. Это стало следствием масштабного сброса воды вниз по течению для спасения рыбных хозяйств.

По словам заместителя директора Института проблем экологии и недропользования Дмитрия Иванова, наполнение водохранилища зависит от нужд разных регионов. Южные области — Астраханская, Волгоградская и Саратовская — имеют приоритет весной, так как там проходит нерест осетровых рыб.

При этом эксперты предупреждают: лето в 2025 году может быть одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Ожидается, что осадков будет меньше нормы, и засуха вполне возможна. Метеорологи напоминают о жарком и сухом 2012 годе, когда в Казани температура доходила до +40°C, а дожди не шли три месяца подряд.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов уверяет, что в этом году «стрессовых ситуаций» не будет, и водных запасов хватит для сельского хозяйства и промышленности. Однако судоходство и рыбные хозяйства на Нижней Волге могут пострадать. Решения по этому вопросу пока не принято.

В Минэкологии РТ обеспокоены — если снова придётся спускать воду, это навредит местным рыбным ресурсам. В прошлом году на нерестилищах вывели около 50 миллионов личинок осетровых, но за последние 30 лет численность этих рыб сократилась в десять раз.

По последним данным, уровень воды у Верхнего Услона составляет 50,6 метра — это выше средних показателей, но ниже уровня прошлого года и нормального подпорного уровня. Дмитрий Иванов подчёркивает, что это стандартная ситуация для зимы: воду снижают, чтобы избежать затоплений весной.

По данным Росгидромета, запасы воды в снеге в бассейне Волжско-Камского каскада составляют всего 65% от нормы — это худший показатель за последние 15 лет. Предварительный прогноз притока воды на весну составляет лишь 63–80% от обычного объема. Вопрос в том, хватит ли этого для нормального наполнения Волги.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

18 часов назад

Ученые бьют тревогу: магнитное поле Земли продолжает ослабевать

Новости Татарстана

день назад

Отчет о деятельности автономного учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи » г. Казани за 2024 отчетный год.

лучшая отрава от тараканов для применения в генераторе холодного тумана

Не у нас

день назад

Ученые услышали зловещий звук из саркофага в Антарктиде

Интересное в Казани

3 дня назад

Клей для камня: Инструкция по применению

создание и разработка сайтов недорого в Москве

Новости Татарстана

день назад

Врач из Татарстана Равиль Валиуллин погиб при крушении батискафа в Египте

Новости Казани

день назад

Все из-за любви: в Казани иностранцы устроили разборки с изнасилованием

Новости Казани

день назад

Часть фасада здания рухнула прямо перед входом в «Кольцо» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Татарстанец избил и связал бывшую жену, чтобы она снова вышла за него замуж

Лонгриды

день назад

«Мне 16 — и я хочу 35 тысяч»: школьники Татарстана штурмуют рынок труда
Лонгриды
день назад

«Мне 16 — и я хочу 35 тысяч»: школьники Татарстана штурмуют рынок труда

В 2025 году подростки из Татарстана не ждут, ко...

Новости Казани

28 минут назад

Частные клиники опасаются убытков от дополнительной нагрузки по ОМС

Новости Татарстана

день назад

Отчет о деятельности автономного учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи » г. Казани за 2024 отчетный год.

Новости Татарстана

38 минут назад

С 1 июля в Татарстане начнут приходить штрафы за незарегистрированных собак

Новости Казани

43 минуты назад

Эксперты опасаются снижения уровня воды с Волге и Казанке
В Татарстане осудили 35-летнего учителя за драк...
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане осудили 35-летнего учителя за драку со школьниками

Новости Казани

48 минут назад

Сегодня в Казани температура воздуха прогреется до +14 градусов

Новости Казани

48 минут назад

В Казани пройдет крупный международный образовательный форум

Не у нас

час назад

Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрамом
«Если тебе комфортно – ты уже проиграл»: предпр...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Если тебе комфортно – ты уже проиграл»: предприниматель из Казани о тех, кто не выживет в бизнесе