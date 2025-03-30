Эксперты опасаются снижения уровня воды с Волге и Казанке

Из-за тёплой зимы и ранней весны в Татарстане снова может снизиться уровень воды в Волге и Казанке. Специалисты считают, что многое зависит от ситуации в Куйбышевском водохранилище, где уровень воды остаётся ниже нормы. В Минэкологии РТ опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда воду массово спускали в сторону Астраханской и Волгоградской областей — это помогло сохранить нерест рыбы на юге, но привело к проблемам в Татарстане.

Из Ярославской области также поступают тревожные данные — уровень воды в Верхней Волге оказался ниже критической отметки. Это может привести к аналогичной ситуации на Средней Волге, и снова вызвать пересыхание рек в регионе.

В 2023 году уровень воды в Куйбышевском водохранилище опускался почти до критического — 50,46 метра по Балтийской системе. Это стало следствием масштабного сброса воды вниз по течению для спасения рыбных хозяйств.

По словам заместителя директора Института проблем экологии и недропользования Дмитрия Иванова, наполнение водохранилища зависит от нужд разных регионов. Южные области — Астраханская, Волгоградская и Саратовская — имеют приоритет весной, так как там проходит нерест осетровых рыб.

При этом эксперты предупреждают: лето в 2025 году может быть одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Ожидается, что осадков будет меньше нормы, и засуха вполне возможна. Метеорологи напоминают о жарком и сухом 2012 годе, когда в Казани температура доходила до +40°C, а дожди не шли три месяца подряд.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов уверяет, что в этом году «стрессовых ситуаций» не будет, и водных запасов хватит для сельского хозяйства и промышленности. Однако судоходство и рыбные хозяйства на Нижней Волге могут пострадать. Решения по этому вопросу пока не принято.

В Минэкологии РТ обеспокоены — если снова придётся спускать воду, это навредит местным рыбным ресурсам. В прошлом году на нерестилищах вывели около 50 миллионов личинок осетровых, но за последние 30 лет численность этих рыб сократилась в десять раз.

По последним данным, уровень воды у Верхнего Услона составляет 50,6 метра — это выше средних показателей, но ниже уровня прошлого года и нормального подпорного уровня. Дмитрий Иванов подчёркивает, что это стандартная ситуация для зимы: воду снижают, чтобы избежать затоплений весной.

По данным Росгидромета, запасы воды в снеге в бассейне Волжско-Камского каскада составляют всего 65% от нормы — это худший показатель за последние 15 лет. Предварительный прогноз притока воды на весну составляет лишь 63–80% от обычного объема. Вопрос в том, хватит ли этого для нормального наполнения Волги.