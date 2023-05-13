Эксперты не рекомендуют жителям Татарстана сейчас инвестировать в недвижимость

Жителям РТ не советуют вкладываться в недвижимость с целью получения прибыли. В данный момент это непривлекательно с инвестиционной точки зрения. Причем, такая ситуация складывается и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Об этом проинформировала эксперт Анастасия Гизатова, пишет "Татарстан-24".

"Представьте, вы вкладываете денежные средства, платите ипотеку и получаете на выходе квартиру, которая стоила 7 млн у застройщика, за 9 млн рублей. Поэтому, если вы хотите влезть туда с этой целью, то я бы вас отговорила", - заявила она.

Однако все меняется, если жилье покупают для себя.