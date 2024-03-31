Новости Казани
· Артем Акчурин

Экспертиза одобрила возведение разворота на Мамадышском тракте в Казани

Подписаться в Telegram

Эксперты вынесли положительное заключение о строительстве третьей разворотной петли на Мамадышском тракте.
Результаты экспертизы были размещены на портале единого реестра заключений.

Стало известно, что экспертиза реализовывалась управлением госэкспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре.

Застройщиком выступает исполком города. А техническим заказчиком - ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно транспортного комплекса РТ».

Проект был разработан ДСК «Проект» и ООО «Аир-Газ». Заключение было подготовлено еще 28 марта, а документы были утверждены в конце прошлого года.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

час назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Лонгриды

день назад

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

гербицид против борщевика

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

продвижение медицинского сайта москва в Москве

Новости Казани

час назад

Экспертиза одобрила возведение разворота на Мамадышском тракте в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани до парка «Урам» будет ходить автобус

Новости Казани

день назад

В Казани перекрыли движение

Новости Татарстана

час назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию
Лонгриды
день назад

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Новости Татарстана

час назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Новости Казани

час назад

Экспертиза одобрила возведение разворота на Мамадышском тракте в Казани

Новости Татарстана

час назад

Из Альметьевска в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз

Новости Татарстана

час назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию
«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино
Лонгриды
2 дня назад

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане начинается санитарно-экологический двухмесячник

Новости Казани

день назад

В Казани до парка «Урам» будет ходить автобус
Чем грозит отсутствие зубов, рассказали специалисты казанской стоматологической клиники
Интересное в Казани
4 дня назад

Чем грозит отсутствие зубов, рассказали специалисты казанской стоматологической клиники