Экспертиза одобрила возведение разворота на Мамадышском тракте в Казани

Эксперты вынесли положительное заключение о строительстве третьей разворотной петли на Мамадышском тракте.

Результаты экспертизы были размещены на портале единого реестра заключений.

Стало известно, что экспертиза реализовывалась управлением госэкспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре.

Застройщиком выступает исполком города. А техническим заказчиком - ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно транспортного комплекса РТ».

Проект был разработан ДСК «Проект» и ООО «Аир-Газ». Заключение было подготовлено еще 28 марта, а документы были утверждены в конце прошлого года.