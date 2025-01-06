Эксперт КФУ Ирина Сырова ответила, на что обратить внимание при выборе лыж

Ирина Сырова, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Казанского федерального университета, поделилась полезными рекомендациями по выбору лыж.

По её мнению, для катания в классическом стиле лыжи должны быть на 20-30 сантиметров длиннее роста лыжника. В случае конькового хода, предполагающего движение по ровной поверхности, оптимальная длина лыж составляет 10-15 см больше роста спортсмена.

Сырова также остановилась на выборе лыжных палок. Для классического стиля лучше всего подходят палки, доходящие до уровня подмышек. В то время как для конькового хода рекомендуется использовать более длинные палки, которые достигают верхней части уха, обеспечивая лучшее отталкивание.

Специалист подчеркнула, что правильный выбор лыж для детей очень важен. Лыжи должны соответствовать росту ребёнка, поскольку слишком длинные модели могут ограничивать его подвижность. Кроме того, для маленьких лыжников не всегда нужно приобретать специальные ботинки — вполне достаточно использовать крепления для обычной обуви.

По словам Сыровой, основной задачей при обучении детей является формирование правильной техники движения и умения держать равновесие. Она отметила, что спина должна оставаться прямой, колени немного согнутыми, а руки расслабленными. Важно медленно и равномерно переносить вес тела с одной ноги на другую, координируя движения рук и ног.