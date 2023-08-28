Эксперимент прошел удачно: школьники Казани с 1 сентября смогут сами выбирать ингредиенты для салатов

С 1 сентября школьники Казани смогут сами выбирать ингредиенты для салатов в столовых

С нового учебного года в Казани школьники смогут в столовых выбирать ингредиенты для овощных салатов. Дети смогут отталкиваться от своих вкусовых предпочтений и исключать их блюд те продукты, на которые у них аллергия. Ассортимент овощей и других ингредиентов будет постоянно меняться. Отмечается, что новая система будет работать для всех школьников города - как учеников младших, так и старших классов.

Глава города Ильсур Метшин отметил, что это позволит приучить детей к правильному питанию. Помимо этого, мэр считает, что благодаря самостоятельному выбору на тарелках детей не окажется пищевых отходов. Он также отметил, что на данный момент больше 90% школьных столовых на данный момент реконструированы в школьные рестораны, а в следующем год эта работа будет завершена.

Сама система «Салат-бар» уже была протестирована в течение второго полугодия в гимназии №16 и лицее №146, а летом - в пришкольных лагерях №125 и №169. Эксперимент прошел удачно.