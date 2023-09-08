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· Полина Модестова

Экскурсию провел директор: в театр Камала в Казани приехал Федор Бондарчук

В театре Камала в Казани побывал Федор Бондарчук
Экскурсию провел директор: в театр Камала в Казани приехал Федор Бондарчук

Скриншот с видео

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В театр имени Камала в Казани приехали известный актер и кинорежиссер Федор Бондарчук и режиссер Жора Крыжовников. Видео со звездными гостями опубликовала пресс-служба театра в официальном телеграм-канале.

Они посмотрели комплекс истории татарского театра «Шарык клубы» - для них экскурсию провел директор театра имени Камала Ильфир Якупов.

На видео, которое опубликовано в телеграм-канале, Бондарчук и Крыжовников. Напомни, что режиссер ранее планировал снять сериал по мотивам книги Роберта Гараева о казанских ОПГ «Слово пацана» в Казани. Однако, съемки, запланированные на конец 2022 года, временно приостановились без объяснения причин.

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