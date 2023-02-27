Экс-следователю Шакирову, который организовал "ограбление века" с кражей сейфа из здания Следкома, вынесли приговор

Экс-следователю, организовавшему кражу сейфа из здания Следкома в Казани, дали 6,5 лет

Вахитовский суд сегодня огласил приговорю бывшему следователю Следкома Марату Шакирову, который и был основным организатором "ограбления века", когда из здания СКР в Казани похитили сейф с 14,6 миллионами рублей.

Суд признал его виновным по двум эпизодам подделки документов (ст. 327 УК РФ), а также по эпизоду кражи в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Путем частичного сложения наказаний Шакирова приговорили к 6 годам и 6 месяцам в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах внутренних дел на 3 года и лишением звания подполковника юстиции.

Прокуратура запрашивала для мужчины 7-летний срок.

По версии следствия, Шакиров организовал похищение сейфа с 14,6 млн рублей из здания СКР в Казани, а также подделывал паспорта коллег и оформлял на них займы.