Экс-ректор КХТИ Дьяконов выходит на свободу на три года раньше своего срока

Сегодня, 20 января, из СИЗО в Казани освободят экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова, который был приговорен за хищения бюджетных денег к 7 годам и 5 месяца колонии.

Верховный суд РТ согласился принять решение о его уловно-досрочном освобождении, хотя прокурор возражал, пишет "Реальное время".

Решение о досрочном освобождении было принято Вахитовским судом в декабре. Таким образом, Дьяконову "скостили" 3 года и 2 месяца тюремного срока. Но в силу решение не вступило, прокуратура обжаловала решение об УДО в Верхвный суд республики.

В прокуратуре считают, что примерное поведение Германа Дьяконова, трудившегося в прачечной колонии, не говорит о его исправлении, а возмещенная им сумма в 80 тысяч является "несоизмеримой размеру ущерба" в 41 млн рублей, из которого бывшему ректору еще предстоит уплатить свыше 24 млн рублей.

Приговорили Дьяконова в августе 2020 года. Его обвинили в хищении 42,6 миллиона рублей, которые из бюджета поступили в университет на обеспечение оборонного госконтракта и от "Газпрома" на образовательную деятельность. Пятерым сотрудникам вуза дали условные сроки, а ректора на 7,5 лет отправили в колонию общего режима.

