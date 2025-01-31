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Экс-главред казанского СМИ Кощеев попросил не прекращать дело против него

Объясняя своё решение отозвать ходатайство, Кощ...

pixabay.com

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Бывший главный редактор «Реального времени» Сергей Кощеев, обвиняемый в двух эпизодах мошенничества на 14 миллионов рублей, отозвал своё ходатайство о прекращении уголовного дела, пишет «БИЗНЕС Online».

Ранее Кощеев просил закрыть дело, ссылаясь на участие в СВО, где получил ранение. Однако судья Артем Идрисов отметил, что этот факт не может быть основанием для прекращения уголовного преследования. При этом, согласно статье 78 УК РФ, освобождение от ответственности возможно, но для этого суду необходимы официальные документы из военного ведомства, которые пока не поступили.

Объясняя своё решение отозвать ходатайство, Кощеев заявил, что оказался в правовой неопределённости, так как ни одна из сторон не может дать ему чёткого ответа. На вопрос судьи о том, является ли его решение вынужденным, он ответил, что частично да, но также выразил желание пройти полноценное судебное разбирательство под председательством Идрисова.

Судья уточнил, что на данный момент остаются два запроса, ответы на которые ещё не поступили. Один из них повторно направлен в военкомат, а второй был инициирован защитой в военкомат РТ. В связи с этим заседание приостановили, а Кощееву рекомендовали обсудить дальнейшие действия с адвокатом. Следующее слушание состоится 19 февраля.

Напомним, что Сергей Кощеев и предприниматель Анвар Айнутдинов обвиняются в хищении 14,2 миллиона рублей, выделенных из бюджета на создание портала «Проверенный бизнес» в Татарстане. Пока длилось расследование, Кощеев заключил контракт с Минобороны. Во время службы он потерял левую кисть и вернулся обратно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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