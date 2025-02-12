Экс-директор казанского клуба "Ак Барс" обвиняется в мошенничестве

Бывшему исполнительному директору казанского ХК «Ак Барс» Александру Корчагину предъявлено обвинение в мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Верховный суд Татарстана сообщил ТАСС, что ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В суде уточнили, что Корчагину вменяются преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ.

23 января Советский суд Казани постановил заключить обвиняемого под стражу, однако после рассмотрения жалобы адвоката Верховный суд республики изменил меру пресечения на домашний арест, который продлится до 9 марта.

Корчагин занимал пост исполнительного директора «Ак Барса» с 1997 по 2003 год.