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Экс-директор казанского клуба "Ак Барс" обвиняется в мошенничестве

В суде уточнили, что Корчагину вменяются престу...

pixabay.com

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Бывшему исполнительному директору казанского ХК «Ак Барс» Александру Корчагину предъявлено обвинение в мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Верховный суд Татарстана сообщил ТАСС, что ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В суде уточнили, что Корчагину вменяются преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ.

23 января Советский суд Казани постановил заключить обвиняемого под стражу, однако после рассмотрения жалобы адвоката Верховный суд республики изменил меру пресечения на домашний арест, который продлится до 9 марта.

Корчагин занимал пост исполнительного директора «Ак Барса» с 1997 по 2003 год.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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