Экс-баскетболист казанского УНИКСА Янис Тимма найден мертвым

Баскетболист из Латвии Янис Тимма найден умершим, пишет ТАСС. Его тело было в подъезде одного из зданий в Москве, хотя некоторые источники указывают, что он был в гостинице. Около тела находился мобильный телефон, на экране которого была надпись: «Позвоните Анне». За день до трагедии, 16 декабря, мужчина поздравлял свою бывшую жену Анну Седокову через социальные сети.

В 2021 году Тимма выступал за казанский клуб УНИКС. В октябре его экс-супруга подала на развод, а в декабре они официально расстались, при этом у пары не было общих детей.

Согласно сообщениям телеграм-канала SHOT, спортсмен остро переживал изменения в личной жизни и часто публиковал депрессивные записи, а также без особой цели выходил в прямые эфиры.

Находясь в Казани, Тимма провел всего 3 недели, сыграв 3 матча в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Он принял решение не продлевать пробный контракт, уверяя, что это не совсем то, что ему нужно. В этом году он подписал контракт с испанским клубом Obradoiro, где играл на позиции 3 номера.