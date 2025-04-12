Экологи в шоке: под Казанью обнаружена огромная незаконная свалка

В Татарстане с начала апреля проходит санитарно-экологический двухмесячник, в рамках которого активно выявляются незаконные свалки. В ходе регулярных облетов инспекторы Минэкологии республики обнаружили крупную свалку в селе Столбище Лаишевского района, недалеко от Казани, сообщает «КП».

Свалка занимает площадь более 5 000 квадратных метров, а объем отходов составляет около 8 000 кубометров. Сейчас специалисты устанавливают владельца земельного участка, на котором находится нелегальная свалка. Минэкологии Татарстана сообщило, что владельцу направят предостережение с требованием устранить нарушение.