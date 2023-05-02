Эдгард Запашный назвал "вакханалией" вечернику в Казанском цирке

Известный на весь мир дрессировщик и руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что вечеринка Focus Show, прошедшая 28 апреля в цирке Казани, - это вакханалия. Своим мнением цирковой деятель поделился в личном телеграм-канале.

Запашного возмутила дискотека по всему цирку, включая манеж, а также продажа алкоголя и электронных сигарет.

"Считаю необходимым провести проверку по данному мероприятию и поднять вопрос о несоответствии занимаемой должности директора Казгосцирка Эльмиры Булатовой", - заявил Запашный.

Организаторы вечеринки говорят, что алкоголь участники не употребляли, а ведущих себя неадеватно выводила охрана, не давая им куражиться.